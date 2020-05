Moriggia dice addio a Mario Bossi, il “papà” della Pallavolo

La Pallavolo Moriggia dice addio allo storico presidente: se n’è andato a 77 anni di età Mario Bossi, per tanti anni alla guida della società.

«Trentadue anni per la Pallavolo Moriggia» dice Giuseppe Lisi, responsabile della squadra del quartiere di Gallarate. «Tutta la società gli è riconoscete, perché ci metteva l’anima, per la squadra, per le ragazze e per la palestra, lo ha fatto fino all’ultimo»

Bossi, gallaratese, aveva iniziato negli anni Ottanta, partendo dall’oratorio di Samarate e poi costruendo una realtà solida a Moriggia, il popoloso quartiere di periferia a Nord di Gallarate, dove risiedeva.

La società ha oggi una cinquantina di atlete e si è fusa recentemente con la Panta Rei di Solbiate Olona, pur mantenendo la sua squadra gallaratese.