Nasce “Info Coda”, il servizio di Tigros per ridurre i tempi di attesa

Nelle ultime settimane, in un momento storico in cui gli assembramenti devono essere evitati, Tigros ha sviluppato un nuovo servizio per i propri clienti, con il quale è possibile conoscere in tempo reale il periodo di attesa per entrare a fare la spesa in ognuno dei suoi 66 supermercati “sparsi” in sette diverse province di Lombardia e Piemonte.

“Info Coda” – questo il nome del servizio – è un sistema proprietario di Tigros che è stato sviluppato dall’azienda con l’intento di facilitare al massimo l’esperienza di acquisto durante la attuale “fase 2” seguita al lockdown, in cui la mobilità è aumentata ma nella quale sono rimaste in vigore una serie di precauzioni sanitarie che vanno rispettate con attenzione, specie all’interno di supermercati e più in generale nei luoghi chiusi.

Per utilizzare il nuovo servizio, i clienti di Tigros possono consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’azienda (QUI); inserendo il nome del comune in cui ci si trova oppure il codice di avviamento postale, è possibile verificare in tempo reale l’afflusso di persone e i tempi di attesa previsti nei punti vendita situati nelle proprie vicinanze. In questo modo le persone potranno scegliere la migliore alternativa disponibile in quel momento. “Info Coda” è stato ideato dall’azienda per essere più vicino ai propri clienti, soprattutto in vista dell’estate, favorendo semplicità ed immediatezza di utilizzo per tutti.