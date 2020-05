Nascondeva 13 kg di hashish in casa, arrestato

I carabinieri della Tenenza di Bollate hanno sequestrato 13,5 kg di hashish all’interno dell’abitazione di un 36enne pregiudicato residente in città. La sera del 21 maggio, alle ore 22 circa, i militari bollatesi hanno sottoposto a controllo un soggetto italiano classe 84, pregiudicato mentre stava rientrando presso la sua abitazione. Il soggetto, noto agli operanti, è apparso insofferente e innervosito per il controllo insospettendo i militari che quindi decidevano di iniziativa di eseguire una perquisizione a suo carico presso la sua abitazione, dove venivano trovati 13.5 kg di hashish suddivisi in vari panetti occultati all’interno di un borsone nascosto in una stanza. Il soggetto è stato arrestato per detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo, che è stato celebrato questa mattina (venerdì).