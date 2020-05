I nostri rami non hanno potuto fiorire insieme

Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Finora abbiamo pubblicato diversi contributi di tante persone.

Di seguito il contributo di Francesca.

Mi viene chiesto di buttare giù, nero su bianco, la mia memoria, una delle tante di quello che è accaduto e che ha portato i nostri cuori e le nostre menti a scatenarsi in una sorta di opera teatrale che ha dell’assurdo, ma che purtroppo è del tutto reale.

E allora mi ritrovo a esaminare, a leggere nel profondo la mia emergenza Covid e la prima cosa di cui mi rendo conto e che, credo, mi ricorderò per sempre è la fortuna, la fortuna di essere ancora qua con tutte le persone a me care.

Il Covid ha colpito e non poco; in famiglia, ci ha lasciati un cugino, di un grado lontano, ma pur sempre uno di famiglia. Non lo conoscevo bene, ma da quello che mi è stato raccontato, era uno di quei signori tanto buoni che meritava come tutti di essere salutato prima di andare via per sempre, stava per diventare nonno; tra amici e conoscenti, invece, sono diverse le storie che nessuno vorrebbe mai poter raccontare. Dicevo, però, che la fortuna di non aver visto e non aver vissuto da vicino il peggio va ricordata e questa consapevolezza non deve sottovalutare il dramma e l’impotenza che migliaia di famiglie hanno invece sofferto.

La preoccupazione per i cari, specialmente per i nonni e la bisnonna di 93 anni, la tensione e la nuova quotidianità non potevano annullare l’attenzione per lo studio e il lavoro. “Abbiamo dei doveri che vanno portati a termine nonostante tutto” ripeto a me stessa, ancora oggi, un oggi che si avvicina sempre più alle fatidiche date d’esame. E così, con questo mantra che ridonda nella mente, continuo a studiare per gli esami che a breve sarò chiamata a fare, rigorosamente online: magari in camicia e pantofole.

E poi c’è la mia storia d’amore che continua a distanza. Continua e matura, da lontano, con qualche lettera, con qualche pensiero recapitato a domicilio e con tanti momenti bellissimi tatuati nel cuore. Eravamo solo all’inizio della quarantena quando suona il corriere e ricevo il primo pensiero: un libro di poesie, dal grande titolo rosso su sfondo bianco, che parla di ciliegie, di gatti, di Francesca e di quei baci che “ad ognuno muore un nazista”. Aspettavo il corriere per dei libri universitari, convintissima e di corsa scendo, risalgo, scarto ed ecco che tutta la nostalgia di quegli abbracci e di quei baci sfocia in una valle di lacrime. Lo stupore per quel libro inaspettato colmò il vuoto che iniziava a crescere nelle prime settimane di emergenza e i sentimenti iniziarono a farsi chiari.

Siamo entrati nella fase 2, i congiunti si possono riabbracciare, ma noi siamo rami di alberi diversi. Il mio padroneggia un territorio lombardo, il suo uno più piccolo in provincia di Cuneo e per questo non ci è permesso riconciliarci. I nostri rami non hanno potuto fiorire insieme e non potranno vivere lo scorrere delle ultime settimane primaverili sotto la stessa pioggia o lo stesso sole di maggio. Ma gli alberi resistono, al tempo, alle intemperie e ai virus del XXI secolo.

Non è facile, non è stato facile, ma lo sarà. Sono certa che qualsiasi cosa che ci capiti nella vita voglia insegnarci qualcosa e fin quando non avremo imparato la lezione tornerà a darci ripetizioni. Il dramma che abbiamo incontrato deve servire per fare della nostra vita e della nostra persona qualcosa di migliore. Da questo possiamo renderci la vita più semplice, lamentandoci meno, producendo di più, entrando in empatia con l’altro, giudicando solo dopo aver analizzato; creando, fantasticando e amoreggiando con le nostre passioni così da non avere tempo per incupirci, e poi trovando il nostro io interiore, il nostro equilibrio e la nostra felicità. Solo allora potremmo condividere tutto quanto abbiamo imparato con il nostro amore.

Il mio si chiama Federico. Saremo distanti ancora per un po’, ma se sono qua a scrivere di noi non credo la distanza possa esserci d’ostacolo. L’amore è immenso, ma lui ancora non lo sa. Il Covid non mi ha dato il tempo per dirglielo guardandolo negli occhi.

Francesca Cisotto, Busto Arsizio