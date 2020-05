Il paese riparte, il Sindaco: “Serve più responsabilità”

Laveno Mombello si prepara alla ripartenza e già domani vedrà il mercato cittadino con bancarelle diverse, oltre a quelle alimentari. Gli accessi, contingentati, saranno solo da alcune vie, così da permettere la misurazione delle temperatura a chi vuole accedere all’area con la mascherina. In paese intanto aprono altri esercizi commerciali e il lungolago inizia a popolarsi, segno di una lenta ripresa. Il sindaco Ercole Ielmini però, raccomanda responsabilità e prudenza.

Il fine settimana appena passato, complice il bel tempo, ha visto molta gente sul lungolago e il Primo Cittadino ha pubblicato una lettera per richiamare i cittadini. “Non è un via liberi tutti”, chiarisce, chiedendo che si continuino a rispettate le regole. Intanto i cittadini risultati positivi sono 19, mentre alla Fondazione Menotti Bassani il numero di pazienti contagiati resta alto con 70 ospiti positivi e 17 tra il personale sanitario.

La comunicazione del sindaco

“Molti, residenti e non residenti, hanno dimostrato di non rispettare i decreti governativi e regionali o le ordinanze comunali. Tra sabato 16 e domenica 17 la vita cittadina si è resa molto più vivace forse perché ci si sentiva vicini al traguardo del “liberi tutti”.

Dai profili “social” o da quanto segnalato via telefono o internet, abbiamo dovuto constatare, con vivo disappunto, che le mascherine erano un opinione! Che gli assembramenti erano numerosi, che i frequentatori dei vari esercizi pubblici non hanno rispettato le norme. Magari sotto gli occhi dei gestori dei bar!

E’ doveroso, per le responsabilità che ci competono, richiamare tutti, o meglio, ciascuno di voi, ad evitare comportamenti che potrebbero provocare nuovi contagi. Il virus è ancora tra noi! E lo sarà ancora … non si sa fino a quando. Quindi ciascuno, per il senso di responsabilità che non deve mai mancare, per le situazioni in cui si trova a vivere e ad operare, rispetti le norme vigenti! Comprendiamo la necessità e l’urgenza di riprendere la vita normale qual era fino a febbraio scorso, ma la ripresa non deve pregiudicare il futuro di nessuno. Confidiamo ancora nel vostro senso di responsabilità, ma vi assicuriamo che il controllo della vita cittadina sarà più stringente.

Domani ci sarà mercato non solo alimentare, ma gli accessi saranno esclusivamente da via Piave/Viale Porro e dal passaggio a livello delle FNM/ Viale Garibaldi. Ogni altro accesso sarà vietato per rispettare le norme. Sarà controllata la temperatura corporea e gli accessi saranno contingentati. Non si possono fare assembramenti all’interno del mercato o nelle vicinanze dei banchi. Va mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Si deve indossare la mascherina a coprire bocca e naso.

La situazione del contagio desunta dai dati ufficiali dell’ATS Insubria del 18 è la seguente:

– Fondazione Menotti Bassani:

Ospiti positivi al contagio: 70

Personale positivo al contagio: 17

– Esterni:

Cittadini positivi al contagio: 19″