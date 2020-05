Quasi tre ore per vincere la battaglia col padrone degli abissi

Metti una giornata a lucci dalla barca sul lago di Varese.

Qualcosa si aggancia alla già potente attrezzatura schierata per stanare i lucci, pesci potenti con dentatura così affilata da necessitare spesso l’uso del terminale della lenza fatto di filo d’acciaio.

Ma il pesce tira, e tanto, e non viene a galla.

La sorpresa per Ivano, pescatore varesino con la passione per i grandi predatori, arriva a poche braccia d’acqua dalla superficie, quando la sagoma del pesce non lascia dubbi: siluro.

Un pesce enorme, dal peso di svariate decine di chili e lungo oltre un metro e venti.

«Il siluro in questione l’ho catturato a spinning, mentre ero in una sessione di pesca al luccio», spiega Ivano.

«E’ stato catturato con una testa piombata ed un pesce artificiale in silicone e la lotta è durata 2 ore e 45 minuti».