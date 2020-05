Quattro passi a Brusimpiano, alla scoperta della cascata del Trallo

(foto di Francesco Capoferri) – Per chi desidera un “assaggio” della bellezza e delle potenzialità escursionistiche della Valceresio, proponiamo una breve ma interessante passeggiata che dall’abitato di Brusimpiano, piccolo borgo sulle rive del Ceresio (o lago di Lugano), porta alla cascata del torrente Trallo.

Percorrendo la statale sul lago che collega Porto Ceresio a Lavena Ponte Tresa si arriva a Brusimpiano.

Si può lasciare la macchina nel parcheggio all’ingresso dell’abitato.

Il sentiero è ben segnalato e costeggia il torrente Trallo salendo con un dislivello non impegnativo. Si passa accanto alla Piscicoltura e giunti all’incrocio con via Bagattini si attraversa il ponticello, dove si trova l’indicazione per il sentiero.

Sempre costeggiando il torrente si sale e ci si trova immersi in un bosco fresco e ricco di specie botaniche. Il sentiero è ben tenuto, grazie ai recenti lavori effettuati dal Comune che ha anche posato alcune pietre per facilitare il passaggio nel punto dove bisogna guadare il torrente, e la pendenza non eccessiva.

In circa mezz’ora, continuando a salire, dopo una costruzione in abbandono, si arriva alla cascata.

La lunghezza del percorso fino alla cascata è di poco meno di due chilometri, il dislivello da affrontare 250 metri. La passeggiata è adatta a tutti. Si torna percorrendo il sentiero a ritroso.