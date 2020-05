Retromarcia sulla riapertura del parco Altomilanese, slitta all’11 maggio

Retromarcia. Il Parco Altomilanese non riaprirà il 4 maggio ma l’11. La decisione è stata modificata nella serata di ieri,. giovedì, dopo un consulto tra il presidente dell’ente che gestisce l’area, Carlo Luigi Bianchi, e i tre sindaci dei comuni su cui insiste l’area verde (Antonelli di Busto Arsizio, Cerini di Castellanza e il commissario prefettizio di Legnano Cirelli).

Per le amministrazioni, dunque, è troppo presto riaprire come avrebbe voluto Bianchi che ieri aveva lanciato il sasso nello stagno annunciano la possibile riapertura già da lunedì 4 maggio. Per passeggiare, fare jogging o circolare in bicicletta bisognerà, dunque, attendere una settimana in più rispetto a quanto vi abbiamo comunicato ieri. Alla base della decisione, probabilmente, la difficoltà nell’assicurare controlli adeguati all’interno dell’area.