Riapre il centro multiraccolta: ingressi per cognome e a fasce orarie

A partire da lunedì 11 maggio i servizi erogati dal Gruppo AGESP e sospesi nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia di COVID-19, saranno riattivati, in parte con limitazioni predisposte allo scopo di evitare assembramenti di persone a tutela della salute. Particolare attenzione sulla riapertura della piazzola ecologica.

A seguito delle risultanze conseguenti la fase di sperimentazione, attuata questa settimana, per la riapertura del Centro Multiraccolta per il conferimento rifiuti derivanti da attività di sfalcio e potature, da lunedì 11 maggio presso la piattaforma di Via Tosi ang. Via dell’Industria a Busto Arsizio sarà possibile conferire anche tutte le altre tipologie di rifiuti, con le medesime modalità attualmente in vigore e previste fino al 30 maggio di seguito riportate.

Le utenze private (nuclei famigliari) sono state suddivise in n. 6 gruppi omogenei a livello numerico, in base all’iniziale del cognome dell’intestatario della TARI, ai quali è stato assegnato uno specifico giorno di ingresso al Centro:

Per ogni nucleo famigliare sarà consentito un solo accesso settimanale al Centro Multiraccolta, che potrà essere effettuato da qualsiasi membro maggiorenne della famiglia mediante esibizione della Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della tassa rifiuti; ogni famiglia quindi non potrà recarsi complessivamente più di una volta alla settimana alla piattaforma, in questa fase.

Si precisa, inoltre, che:

all’interno della piattaforma sarà consentita la compresenza di un massimo di 5 automezzi contemporaneamente (compresa l’eventuale presenza anche di utenze non domestiche, che possono accedere una alla volta);

gli utenti potranno recarsi presso il Centro Multiraccolta solo per un’effettiva necessità di conferimento;

l’accesso sarà consentito solo con autovettura: sarà vietato l’ingresso a piedi con sacchi oppure movimentando carriole oppure a piedi e/o in bicicletta con traino di carretti;

al fine di evitare assembramenti, è fatto obbligo agli utenti di non scendere dall’autovettura fino al raggiungimento del comparto dedicato al rifiuto da conferire;

l’accesso agli utenti sarà consentito solo con mascherina o altro indumento atto a tenere coperti naso e bocca, nonché con i guanti di protezione; dovranno, inoltre, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone;

sarà permessa la sosta sulla piazzola all’interno del Centro Multiraccolta unicamente per il tempo strettamente necessario allo scarico del rifiuto nei container dedicati;

al fine di garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza, non sarà possibile richiedere il supporto degli operatori nelle operazioni di scarico dei rifiuti;

gli utenti dovranno seguire strettamente tutte le indicazioni che verranno fornite in loco dagli operatori incaricati;

si precisa che saranno effettuati controlli a campione sul rispetto delle regole e che i nominativi dei trasgressori saranno comunicati alla Polizia Locale.

Per quanto concerne le utenze non domestiche, potranno accedere esclusivamente nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, entrando dall’ingresso dedicato (cancello posizionato di fronte alla rampa a ferro di cavallo), fermi restando i seguenti requisiti necessari, come previsto dall’Autorizzazione Provinciale della piattaforma di via Tosi, per l’ingresso degli operatori:

Autorizzazione da parte del Comune di Busto Arsizio con rilascio di apposita tessera magnetica;

Regolare iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice CER dei rifiuti che si intende conferire;

Compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto;

Provenienza dei rifiuti esclusivamente dal territorio comunale di Busto Arsizio (tale origine deve essere esplicitata nelle annotazioni del Formulario).

Sarà consentita la presenza di una sola utenza non domestica alla volta all’interno della piattaforma.

Si informa che, al fine di assicurare un ordinato deflusso degli utenti, potrebbero essere presenti sul posto pattuglie della polizia locale a supporto.

Ricordando, infine, che tutte le limitazioni sopra descritte sono state predisposte allo scopo di tutelare la salute sia dei cittadini che degli operatori, si confida nel buon senso e nell’imprescindibile collaborazione da parte degli utenti che intenderanno usufruire del servizio.

Da lunedì 11 maggio verrà, altresì, riattivato il servizio di ritiro a domicilio a pagamento dei rifiuti ingombranti, anche con la finalità di contribuire alla diminuzione del flusso di utenze al Centro Multiraccolta.

Per prenotare il servizio, per il quale è richiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario (con invio della copia del bonifico all’indirizzo e-mail igiene.ambientale@agesp.it), è possibile telefonare in orario d’ufficio al numero 0331 398 980.

Per necessità di sostituzione / ritiro contenitori e per nuove utenze, lo sportello del Settore Igiene Ambientale di via Canale 26 sarà aperto al pubblico solo su appuntamento, da fissare sempre al numero di telefono 0331 398 980.