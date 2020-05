Riaprono i cimiteri di Samarate: “Un atto di fiducia”

Il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, decide di riaprire i cimiteri cittadini da domenica 10 maggio, secondo l’orario estivo: dalle ore 07.00 alle ore 20.00, escluso il mercoledì (giorno di chiusura settimanale).

«La riapertura dei cimiteri è un ulteriore passo verso la “quasi” quotidianità. Come già annunciato, la fase due per il comune di Samarate sarà graduale, ovviamente rispettando le regole fondamentali del distanziamento sociale. Questa scelta vuole essere un atto di fiducia: questa settimana, nelle prime giornate di apertura dei tre cimiteri comunali, i samaratesi hanno dimostrato un forte senso di responsabilità ed il pieno rispetto delle procedure relative al periodo di emergenza in atto. La riapertura di domenica vuole essere simbolicamente un mio regalo in virtù della festa della mamma», spiega Puricelli.

Per accedervi, resta in vigore l’obbligo di indossare una mascherina o indumenti utili a coprire naso e bocca e l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone. Nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti è consentito un accompagnatore, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. E’ vietata ogni forma di assembramento.