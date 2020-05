Riparte il mercato, “senso unico” e temperature all’ingresso

Torna il mercato del giovedì ad Angera, seppur con le regole previste per evitare possibilità di contagio.

L’accesso ai banchi avviene da piazza Garibaldi, all’altezza della fontana, con un percorso transennato a senso unico che prosegue dalla piazza fino a Viale Ungheria (e fino ai campi da tennis). Ai cittadini, prima di entrare, viene misurata la temperatura dai volontari della protezione civile, sul posto insieme alla polizia locale per garantire il rispetto delle prescrizioni.

Il mercato per ora è limitato ai banchi degli alimentari e si svolge soltanto nell’area verso il campo sportivo. Non ci sono per il momento i tradizionali banchi lungo il viale alberato, come avviene solitamente con il mercato al completo.

«La situazione è sotto controllo – spiega il sindaco Alessandro Molgora – ci siamo attivati per regolare l’accesso ed evitare assembramenti. Useremo una procedura simile anche in futuro quando il mercato ripartirà a tutti gli effetti. Abbiamo già pensato di prevedere una corsia di “andata” e una di “ritorno” quando ci saranno anche i banchi dell’abbigliamento lungo il viale”.