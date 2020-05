Scontro tra auto a Crugnola, coinvolte anche due minorenni

Sono quattro le persone coinvolte nell’incidente che è avvenuto poco dopo le 13.30 a Crugnola, frazione di Mornago, in via Goffredo Mameli, la strada che porta a Besnate.

Per cause ancora da verificare, due auto si sono scontrate. Su una delle due vetture viaggiavano anche due ragazzine di 10 e 12 anni, ma non hanno riportato ferite.

Solo uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Il traffico è stato alternato e regolato dai carabinieri per permettere i soccorsi e le operazioni di sgombero della carreggiata.