Scontro tra moto e bici, bimbo finisce in ospedale

Bambino ferito a Ferno, in un incidente stradale che coinvolto una bici e una moto, nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio.

È successo qualche minuto dopo le 18.30, in viale De Gasperi, la strada di circonvallazione del paesone di Ferno. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118: il bimbo, del 2009, ha riportato lesioni agli arti ed è stato portato in ospedale a Varese (in codice giallo, dunque non in immediato pericolo di vita). Illeso invece il conducente della moto, un 38enne di Somma Lombardo.

Sul posto è intervenuta subito la pattuglia della Polizia Locale di Ferno-Lonate, per rilevare l’incidente.

Secondo una prima ricostruzione mamma e bimbo stavano pedalando sul viale in direzione del quartiere Santa Maria (verso Malpensa), la moto è arrivata alle spalle e stava superando, quando il bambino avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Buonarroti. La moto ha colpito la bici e sbalzato il bimbo a dieci metri di distanza. Tra gli elementi al vaglio, anche la velocità della motocicletta.