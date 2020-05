Scontro sulla strada di Golasecca, anziana in ospedale

Una donna di 82 anni è finita in ospedale, ferita in un violento tamponamento avvenuto a Somma Lombardo, in via Montebello, sulla strada che va a Golasecca.

Erano le 12.45 di oggi, venerdì 8 maggio, e l’incidente è avvenuto all’altezza della “chicane” a poche centinaia di metri dal ponte sullo Strona: la Renault guidata da un uomo di 31 anni si è ribaltata, ma appunto le conseguenze più gravi sono state per la signora anziana, portata in ospedale a Legnano (non è in immediato pericolo di vita).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, e ben tre mezzi del 118, due ambulanze e un’autoinfermieristica.