Scoppio durante il turno di notte, ustionato un operaio

Un uomo è rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in piena notte alla Enoplastic di Bodio Lomnago, grande azienda specializzata in capsule per bottiglie che ha sede in via Luigi Galvani.

Intorno alle 3,30 della notte tra lunedì 25 e martedì 26, si è verificato uno scoppio nel corso delle operazioni di pulizia di una vasca interna allo stabilimento. Tre le persone – di 25, 27 e 48 anni – presenti sul posto al momento dell’esplosione: ad avere la peggio un operaio che è stato raggiungo al volto e alle braccia dalla fiammata.

L’uomo, è stato dapprima soccorso dai colleghi e subito dopo dai sanitari giunti con un’ambulanza da Azzate e un’automedica: il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.