Si aggrappa al cornicione per scappare dalla polizia: gli agenti lo salvano

Un controllo che si trasforma in un’operazione antidroga col sospetato che scappa e per non farsi prendere rimane aggrappato al cornicione di un centro commerciale chiuso e viene salvato dagli agenti.

È successo ieri a Gallarate quando un cittadino gambiano noto alle forze dell’ordine ha tentato la fuga per non farsi prendere si è aggrappato a un cornicione ma gli agenti fortunatamente lo hanno notato mettendolo in salvo.

Lo spacciatore, durante la precedente fuga, è riuscito a liberarsi della droga che occultava all’interno del giubbotto; droga che comunque, successivamente, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza interna, è stata ugualmente rinvenuta e poi sequestrata. Al termine della

successiva attività di polizia giudiziaria, e degli ulteriori riscontri investigativi utili a confermare come la detenzione dello stupefacente fosse finalizzata allo smercio, l’uomo, oltre ad essere stato sanzionato per la violazione della normativa anti contagio, è stato denunciato alla autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini spaccio.