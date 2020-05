Il sindaco incontra i commercianti e anticipa: “Tari, Tosap e Imu. Si lavora per ridurle”

Con il riavvio delle attività artigianali e commerciali previsto dalla fase 2 di emergenza da coronavirus, l’amministrazione ha deciso di fare visita ad alcune di queste realtà. Il sindaco Mirella Cerini e la consigliera delegata al commercio Lisa Letruria hanno fatto visita, questa mattina, ad alcuni commercianti per riprendere l’azione che, dallo scorso anno, ha deciso di avviare con l’esperienza di momenti di incontro e dialogo con le realtà produttive cittadine.

Per l’amministrazione, in questo momento, è importante far sentire la presenza e la vicinanza dell’ente anche solo con un gesto simbolico come la consegna di un piccolo quantitativo di mascherine e di una lettera che anticipa le azioni che si stanno portando avanti a sostegno del commercio. Azioni che, sottolinea il sindaco, sono in fase di studio e in attesa di indicazioni precise dal governo «ad esempio sulla rimodulazione della Tari per la quale si attendono decisioni in merito».

Dalla minoranza è il consigliere Michele Palazzo di “Sognare insieme Castellanza” a chiedere un coinvolgimento, attraverso una commissione tecnica ad hoc, per discutere di quali possono essere le misure migliori da adottare in questo momento. Il sindaco non chiude la porta a questa possibilità ma sottolinea anche che «al momento non è possibile decidere nulla e quindi non c’è ancora niente su cui confrontarsi. Resto comunque aperta ad ogni proposta da parte delle opposizioni anche se, fino ad ora, non ho visto grandi suggerimenti se non quello di fare come Napoli sulla Tari ma le raccomandazioni lasciano il tempo che trovano».

Di seguito la lettera che verrà consegnata a tutti i negozianti nei prossimi giorni unitamente alla dotazione di mascherine: