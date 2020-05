Spostamenti tra regioni, per la Lombardia si osservano i dati fino a giovedì poi si decide

“Utile e positivo”. Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentano l’incontro avvenuto oggi a Palazzo Lombardia.

“Ci siamo confrontati in termini di carattere generale, sulla situazione della Lombardia e dell’intero Paese – aggiungono Boccia e Fontana – e abbiamo condiviso quanto sia importante non abbassare la guardia. Gli sforzi compiuti dai lombardi e dagli italiani sono stati grandi e non possono essere vanificati”.

Un incontro sul quale erano puntati molti riflettori perché entro la fine della settimana è attesa la decisione sugli spostamenti tra regioni. Dal 3 giugno dovrebbero essere permessi in tutta Italia ma alcune regioni, tra le quali la Lombardia, sono tutt’ora osservate speciali e non è scontata la possibilità di movimento per i loro cittadini.

Sul merito degli eventuali spostamenti extraregionali nell’incontro tra Boccio e Fontana trapela la necessità di osservare i dati sull’andamento dell’epidemia sul territorio: “in termini generali – spiegano il ministro e il governatore – si è ritenuto opportuno attendere quantomeno il flusso dei dati fino a giovedì per effettuare valutazioni più circostanziate”.