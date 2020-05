Summertime: La serie Netflix dalla riviera romagnola. Cast, trama e colonna sonora

Dal 29 aprile ha fatto il suo debutto su Netflix Summertime, la serie italiana schizzata subito tra i contenuti più visti di tutta la piattaforma in Italia.

La serie, in 8 episodi, è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi e ispirata all’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia. La scrittura è affidata a Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli. Summertime è stata girata in Emilia-Romagna sulla riviera romangnola tra Rimini e Ravenna.

Summertime la trama

Summertime è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi.

Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.

Summertime cast

Chi è Summer di Summertime

Summer, la protagonista della serie, è Coco Rebecca Edogamhe. Ha 19 anni ed è nata nel 2001 a Bologna. È alta 1,67 centimetri. Su Instagram è cocorebecca_

Chi è Ale di Summertime

Ale è Lodovico Tersigni. È nato nel 1995 a Nettuno. Ha esordito al cinema con “Arance e Martello”, nel 2015 ha girato “L’estate addosso” di Muccino e nel 2016 “Slam – Tutto per una ragazza”, regia di A. Molaioli.. Tersigni è anche in Skam Italia, una webserie italiana del 2018 creata da Ludovico Bessegato per TIMvision.

Chi è Edo di Summertime

Edo è Giovanni Maini, un 20enne bolognese nato nel 2000.

Chi è Dario di Summertime

Dario è Andrea Lattanzi. Tra i suoi lavori più importanti la partecipazione nel film “Sulla mia pelle”(2018) di Alessio Cremonini dove ha interpretato la parte dell’amico di Stefano Cucchi. Precedente aveva preso parte in veste di protagonista in “Manuel” di Dario Albertini. Ci sono poi i film “Letto numero 6” e “Palazzo di Giustizia”.

Chi è Sofia di Summertime

Sofia è Amanda Campana. Su Instagram è a amanda.yr Una ragazza toscana di 23 anni nata a Carrara. “Ho vissuto tutta la vita in Brianza – ha raccontato in un’intervista – Da circa cinque anni vivo a Milano con mio padre mentre mia madre è a Savona, per cui il mio mare è fra Savona e Carrara”.

Amanda è arrivata alla recitazione un po’ per caso. Finito il liceo ha iniziato a fare la truccatrice e frequentare i set dove ha imparato come funzionava il mondo dello spettacolo.

È diventata prima modella poi ha tentato la carriera d’attrice quando ha vinto una delle borse di studio che la scuola YD’Actors mette a disposizione ogni anno.

Chi è Isabella la mamma di Summer in Summertime

Isabella è Federica Victoria Caiozzo, nata a Palermo nel 1982 da padre italiano e madre polacca. A 17 anni intraprende gli studi di chitarra classica, che presto abbandona per trasferirsi a Roma, dove studia canto e musica alla Saint Louise College of Music e si diploma all’Istituto Europeo di Design come Sound Designer.

Scrive le sue canzoni e registra una demo sotto il nome d’arte di THONY e un disco come cantante con la band Milanese Jobi4 e comincia a girare l’Italia suonando e cantando nei locali.

Nel 2012 realizza il disco solista “With the green in my mouth” e, mentre cerca un’etichetta che la affianchi nella stampa e nella distribuzione, viene contattata dalla Motorino Amaranto, la casa di produzione di Paolo Virzì, che le affida il ruolo di protagonista femminile per il film di Virzì “Tutti i santi giorni”, dando il via alla sua carriera di attrice.

Per “Tutti i santi giorni” Thony realizza anche la colonna sonora originale intitolata “Birds”.

Da allora non si è più fermata sia come attrice che come musicista/cantante/compositrice.

Chi è Blue di Summertime

Blue, sorella della protagonista Summer, è sorella dell’attrcie Coco nella vita reale. Alicia Ann Edogamhe ha 13 anni e Summertime è il suo esordio.

Chi è Jacopo di Summertime

Jacopo è Enrico Inserra. Sardo di nascita ma romano d’adozione, nel 2017 viene ammesso all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Nel 2018 interpreta “La mia seconda volta”, film indipendente diretto da Alberto Gelpi che apre il Giffoni Movie Days. Nello stesso anno, cimentandosi a fondo con il dialetto romanesco, viene scelto per interpretare il ruolo di Tommaso Notte nella serie “1994” prodotta per Sky Cinema e diretta da Claudio Noce e Giuseppe Gagliardi. Nel 2019 va in scena con “Ivanov” al Festival dei Due Mondi di Spoleto e a Carrozzerie N.O.T. con “Amleto”.

La colonna sonora di Summertime

La colonna sonora della serie tv è stata realizzata in collaborazione con l’etichetta di Calcutta, ma curata e perfezionata da Giorgio Poi.

Nelle puntate della serie si possono ascoltare Bruno Martino, Mammastomale di Machete, Gemitaiz & Izi feat. Salmo, Franco126, Gazebo, Giorgio Poi, CLAVDIO, i Tame Impala, Francesca Michielin e Tommaso Paradiso.

In una puntata di Summertime compare un vero e proprio live dei Coma Cose.

Cattleya la casa di produzione

La Cattleya è una casa di produzione cinematografica italiana, fondata nel 1997 da Riccardo Tozzi che la presiede. Dall’ottobre 2017 la società inglese Itv Studios detiene la maggioranza di Cattleya; a Tozzi rimane il 49% dopo l’uscita di Universal e DeA Communications.

Cattleya la principale casa di produzione indipendente in Italia, ha al suo attivo più di 70 film cinematografici e numerose serie televisive. Con il lancio della think|cattleya nel 2009, la società si è inoltre imposta in campo pubblicitario, siglando alcune delle più famose campagne di advertising.

Negli ultimi anni Cattleya ha incrementato la produzione di fiction televisiva, riscuotendo successo di critica e pubblico sia in Italia che all’estero. In particolare, le serie Romanzo Criminale e Gomorra l’hanno posizionata come uno dei produttori più di rilievo dell’industria europea, e l’hanno messa in grado di sviluppare varie ambiziose serie TV internazionali.