Torna il consiglio comunale: consiglieri in aula, pubblico in streaming

Il consiglio comunale di Busto Arsizio torna a riunirsi e lo farà dal vivo. L’assise comunale è convocata per sabato 9 maggio alle 9 del mattino e i consiglieri non si troveranno su Skype, Zoom o simili: sono infatti attesi nella Sala Esagonale di Palazzo Gilardoni. L’accesso sarà consentito solo a loro mentre tutti gli altri -dai cittadini ai giornalisti- potranno seguire le attività in streaming.

Un consiglio comunale in cui sarà tanta la carne al fuoco. Sono 19 i punti all’ordine del giorno e molti hanno a che fare con l’emergenza Coronavirus con una buona fetta dell’assise sarà dedicata alle misure economiche. L’amministrazione prima di tutto presenterà i temi del bilancio di previsione 2020 – 2022 con tutte le relative variazioni.

Spazio poi a mozioni e interrogazioni riguardo a diversi temi che spaziano dalle iniziative a sostegno delle aziende del territorio fino alle gestione delle risorse e degli aiuti arrivati dal Governo. Negli ultimi due punti dell’ordine del giorno si dibatterà sulla manifestazione dei commercianti in piazza Santa Maria di sabato scorso, con due diverse interrogazioni presentate da PD e Movimento 5 Stelle.