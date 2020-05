Un disegno, una comunità: si parte dal premio

In questi giorni è partita una nuova iniziativa promossa dal Comune di Bodio Lomnago, in collaborazione con diverse attività del territorio, il Comitato genitori “Una scuola per amica” e Radio Village Network: si tratta di un concorso rivolto ai bambini in età scolare (6-10 anni) in cui vincono tutti.

“Un disegno una comunità” il titolo scelto per il contest che prevede di distribuite a tutti i bambini un kit composto da matite colorate e fogli bianchi. A partire da questi strumenti ciascun bambino potrà ideare uno slogan o un disegno a sostegno delle attività che più hanno risentito del momento di crisi e che riaprono in questi giorni come bar, ristoranti, pizzerie, estetiste e parrucchieri.

I disegni verranno poi ritirati e imbustati singolarmente in cartelline trasparenti e consegnati a tutti gli esercenti del territorio comunale per dare loro un supporto morale.

“Quando la situazione migliorerà – spiegano i promotori – i disegni saranno oggetto di una mostra e infine custoditi in biblioteca a memoria di questo periodo difficile che stiamo affrontando con grande senso civico”.

E quando si potrà ci sarà un evento per ringraziare i bambini.