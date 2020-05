Villa Carlotta: riaprono parco e parte del museo

Dove l’arte incontra la natura e insieme si affacciano sulle rive del Lago di Como, venerdì 22 maggio Villa Carlotta riapre al pubblico. I visitatori potranno tornare a osservare gran parte della collezione artistica, frutto di 300 anni di ricerca e collezionismo, che la villa ospita nelle sue sale e il giardino botanico.

Il tutto nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento necessarie per ridurre al minimo il rischio di contagio. Questo sarà possibile anche grazie ad alcuni interventi che la struttura ha attraversato nel corso della pausa invernale. Al loro arrivo, i visitatori troveranno un’area di accoglienza rinnovata: uno spazio molto ampio, che potrà garantire maggiore sicurezza, con tornelli per il monitoraggio delle entrate in grado di fornire in tempo reale il numero di persone presenti nella struttura.

Una postazione all’ingresso servirà per il monitoraggio della temperatura corporea delle persone all’ingresso. Le persone che avranno acquistato il biglietto online potranno inoltre entrare nella villa attraverso una procedura più veloce, in modo da evitare code e il rischio di assembramenti.

Per quanto riguarda la visita vera e propria, si potranno seguire tre percorsi differenti, differenti per durata (dai 20 ai 90 minuti) e studiati in modo da tenere in considerazione possibili difficoltà motorie e garantire la massima accessibilità.

«L’intento – spiega l’Ente Villa Carlotta – è quello di mettere a disposizione un giardino per chi non ce l’ha, soprattutto dopo un così lungo e innaturale periodo di isolamento domiciliare che ha costretto intere famiglie a rinunciare anche alle più semplici passeggiate all’aria aperta».

All’infuori delle misure di sicurezza, Villa Carlotta ha continuato a portare avanti nuove iniziative: per quanto riguarda il parco, sono stati piantati nuovi alberi, alcuni dei quali sono parte del progetto “Adotta una pianta, salva la Bellezza”, la campagna di fundraising promossa attraverso i canali tradizionali e web. Molti eventi che prevedevano aggregazione sono stati sospesi ma si stanno organizzando alcuni live streaming per concerti da tenersi durante l’estate, e anche per la consegna annuale del premio “Foglia d’oro”.