Volontario della parrocchia si amputa un dito tagliando l’erba

Un giovane volontario di 21 anni, mentre tagliava l’erba in uno spazio della parrocchia, ha subito la semiamputazione di un dito della mano destra. Secondo una prima ricostruzione, a causare la ferita sarebbe stato un sasso scagliato dalla stessa macchina in azione. È successo poco dopo le dieci di oggi, sabato 30 maggio, in via alla Chiesa nella parrocchia di Turbigo. Il giovane è stato trasportato dall’elisoccorso in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.