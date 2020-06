Alessandro Magnoni nuovo responsabile del settore giovanile del Cantello Belfortese

La voglia tornare in campo con i nostri piccoli calciatori è tanta e da oggi c’è un grande aiuto in più. Alessandro Magnoni è il nuovo Responsabile del settore giovanile del Cantello Belfortese.

Laureato in scienze motorie, Alessandro ha una lunga esperienza come allenatore, insegnante e responsabile tecnico in diverse realtà del nostro territorio, anche oltreconfine. Una scelta importante nella volontà di accrescere sempre di più il lavoro sui piccoli calciatori del club, anche in un momento tanto complesso come quello della ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus.

«È un grande piacere per me essere qui a dare una mano alla società – le prime parole di Magnoni -. A Cantello ho da sempre un pezzo di cuore e non sono proprio riuscito a dire di no».

Il nuovo Responsabile inizierà subito nei prossimi giorni ad avviare i lavori per la nuova stagione incontrando allenatori, squadre e genitori, con la speranza che nel mese di settembre si possa riprendere dopo tutti questi mesi di stop.

Un grazie doveroso e sentito da parte di tutta la società va a Gennaro Papagna, per il lavoro svolto in questi due anni e per l’impegno e la passione verso i nostri colori.