Alla scoperta degli esopianeti con l’osservatorio astronomico

Venerdì 19 nuovo appuntamento con i live della società astronomica Schiaparelli.

Si parlerà di un argomento estremamente attuale in ambito astronomico: gli esopianeti, cioè i pianeti attorno alle altre stelle.

Quanti ce ne sono, di che tipologia, come si fa a scoprirli, come sarà possibile capire se sono ospitali alla vita, e gli sviluppi futuri. A quando il primo pianeta come la Terra, con acqua, piante e forme di vita?

L’incontro ne parlerà con Luca Buzzi, ricercatore e divulgatore scientifico dell’Osservatorio, e Paolo Galli, fisico e socio volontario da diversi anni.

L’incontro si terrà nel link qui sotto a partire dalle 21.