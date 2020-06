Assessorato al bilancio, la delega resta al momento nelle mani del sindaco Buzzi

Dopo le dimissioni di Angela Menin dalla giunta, a Sesto Calende la delega al bilancio resta momentaneamente nelle mani del sindaco Giovanni Buzzi. A dare la conferma è stato proprio il primo cittadino all’inizio del consiglio comunale di ieri sera, lunedì 15, trasmesso in diretta streaming dal canale YouTube della città.

«Già da qualche tempo Angela mi aveva manifestato tale intenzione – dichiara Buzzi – Ho cercato di dissuaderla, dato l’eccellente lavoro svolto in questi lunghi anni di presenza assidua in giunta e nella gestione della delega forse più rilevante nel contesto amministrativo comunale. Le mie insistenze si sono affievoliti prendendo però coscienza del fatto che non avrei fatto il bene di una cara amica e che stavo anteponendo il mio interesse amministrativo di sindaco, che non vuole perdere un bravo assessore, a discapito di un rapporto personale che risale ai banchi di scuola».

«Le deleghe in carica ad Angela Menin – conclude Buzzi, ringraziando l’ex assessore che rimarrà nella maggioranza sestese – sono per il momento trattenute dal sindaco che provvederà con i dovuti tempi, concordati con tutta la maggioranza consiliare, a definire una reintegrazione della giunta che tuttavia sta operando e ha operato senza interruzione nel pieno delle sue prerogative».