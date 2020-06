Balconi fioriti, si può partecipare fino al 10 luglio

«Il 2020 sarà ricordato come l’anno più difficile per il comparto florovivaistico, ma una cultura del verde e dei fiori può guidare la ripartenza, sostenendo le imprese ma anche rendendo più belli e accoglienti i nostri centri urbani. Con questo spirito è nato il concorso Balconi Fioriti in provincia di Varese, che sta avendo un ottimo riscontro in termini di adesioni già in questa prima edizione».

A dirlo è Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese, nell’annunciare una proroga alla scadenza fissata per oggi, 30 giugno, per l’invio delle candidature dei balconi in “gara”: «Diversi cittadini che sono venuti a conoscenza del concorso un po’ in ritardo, ci hanno chiesto qualche giorno in più per ultimare le fioriture. In più sono ancora molte le candidature che stanno arrivando in questi giorni, quindi ci prendiamo ancora un po’ di tempo, fino al 10 luglio, e approfittiamo per rilanciare il messaggio: fiorite il vostro balcone e mandateci le foto».

Per partecipare con le proprie opere a “Balconi Fioriti in provincia di Varese” basta inviare un’e-mail, entro la nuova scadenza del 10 luglio, all’indirizzo di posta ufficiostampa.va@coldiretti.it con i propri dati (città e un recapito telefonico), corredate da due o tre foto del balcone fiorito. La partecipazione è gratuita e diversi sono i premi in palio, come cesti di prodotti a km zero e buoni da spendere in agriturismo.

«Il comparto florovivaistico è una spina dorsale strategica della nostra economia prealpina e sta pagando ancora in maniera drammatica la crisi causata dal Covid-19 – Spiega il presidente di Coldiretti Varese – Per questo abbiamo chiesto e chiediamo ai cittadini di “ripartire fiorendo i propri balconi”, ma più ancora prendendo coscienza di un comparto che è simbolo del nostro territorio».

Ai concorrenti è data massima libertà nella fioritura dei balconi: «Si potranno utilizzare tutte le essenze disponibili, ovvero qualsiasi pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, arbustiva o erbacea, non artificiale. Unico vincolo, sono assolutamente banditi i fiori di plastica o, comunque, finti. Nel riunirsi per valutare le fotografie inviate, la commissione terrà conto dei seguenti criteri generali di giudizio: 1) presentazione estetica d’insieme del balcone fiorito; 2) ricchezza e qualità di fiori e piante; 3) fantasia e armonia di colori nell’allestimento».

Immediatamente dopo la scadenza del 10 luglio si riunirà una giuria tecnica per valutare il materiale inviato. La stessa commissione selezionerà cinque finalisti, i cui balconi potranno essere oggetto di un sopralluogo per determinare la classifica dei vincitori. La premiazione avverrà entro la fine di luglio e i finalisti saranno tempestivamente avvisati.

Sono diversi i premi in palio, con buoni spesa in agriturismo da 300, 200 e 100 euro per i finalisti. Sono previsti altri premi speciali (in prodotti agricoli di Campagna Amica), assegnati a discrezione della commissione chiamata a giudicare il buon lavoro dei partecipanti. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.varese.coldiretti.it.