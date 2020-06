“Buon lavoro a Stefania Filetti chiamata ad affrontare una grande crisi”

«Alla neo eletta segretaria della Cgil di Varese, Stefania Filetti, va il nostro sincero augurio di buon lavoro. A Umberto Colombo, segretario uscente, va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno profuso e i risultati raggiunti». Il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere Regionale, Samuele Astuti , il segretario provinciale del Pd di Varese, Giovanni Corbo e il sindaco di Varese Davide Galimberti commentano così la nomina in Cgil di Stefania Filetti. «Stefania Filetti- sottolineano- è chiamata ad affrontare una grande crisi, la più difficile dal dopoguerra ad oggi, crisi che tutti siamo chiamati a trasformare in una sfida. Siamo certi che con la sua pluriennale esperienza nella difesa dei diritti dei lavoratori saprà affrontare questo momento con il coraggio e la saggezza che ha sempre dimostrato nei suoi lunghi anni di impegno nel sindacato».