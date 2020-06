Busto Arsizio, erba nelle mutande e spinelli “roventi“, due denunciati

Uno con l’erba nelle mutande, ad appena 19 anni. L’altro addirittura minore con gli spinelli “che scottano“ in mano.

La polizia di Busto Arsizio continua nel lavoro di controllo del territorio che dà i suoi frutti nello stroncare sul nascere l’uso di droghe leggere fra giovanissimi nei quartieri della città.

Il primo sequestro è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, quando il personale della volante ha perlustrato la zona attigua la stazione Ferrovie Nord.

Nello scendere verso il sottopassaggio gli agenti hanno notato un giovane che saliva le scale, venendo loro incontro, diretto all’uscita dalla stazione, ma che, appena viste le divise, si sedeva con fare indifferente su una panchina.

E’ bastato interpellarlo prospettandogli l’imminente perquisizione, perché il giovane, un diciannovenne marocchino residente in un comune del Milanese, estraesse dagli slip un sacchetto con circa 30 grammi di hashish. A questo punto è stato denunciato per il possesso della sostanza stupefacente, evidentemente destinata, vista la sua quantità, ad essere venduta in città.

Il secondo sequestro è stato effettuato domenica pomeriggio nel

parco del Museo del Tessile. Qui gli operatori della volante decidevano di controllare un gruppetto di una decina tra ragazzi e ragazze, notati da lontano in atteggiamento sospetto.

Avendo potuto scorgere la volante che si avvicinava qualcuno del gruppo ha avuto il tempo di disfarsi di uno spinello pronto all’uso e di circa 20 sacchettini, contenenti piccole dosi di marijuana, il tutto gettato a terra.

Le attenzioni dei poliziotti si sono concentrate in particolare su uno dei presenti, un minorenne cubano, sul quale tra pantaloncini e slip hanno trovato undici dosi singolarmente confezionate di hashish. A quel punto è inevitabilmente scattata la perquisizione a casa del minore, dove sono saltati fuori altri 13 grammi di sostanza stupefacente, a loro volta pronti per essere divisi e singolarmente venduti. Anche il minorenne è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.