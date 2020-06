Il cambiamento passa anche dalle scelte d’investimento

I cambiamenti climatici sono una realtà. Anche se nel nostro presente ci sono la pandemia e la crisi economica che ne è scaturita, nel nostro futuro e in quello dei nostri figli la sfida più grande è quella rappresentata dal riscaldamento globale. La temperatura media della terra è aumentata di oltre 1°C dall’epoca pre-industriale e gli scienziati ritengono che senza interventi massicci e tempestivi potrebbe aumentare tra i 4 e i 5°C entro il 2050.

I 10 anni più caldi della storia (da quando esistono misurazioni attendibili) si sono verificati dal 2005 ad oggi. E i 5 anni più caldi in assoluto sono stati il 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Non certo una coincidenza. Gli accordi di Parigi del 2015 impegnano i paesi firmatari a invertire la rotta e mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C. In tal senso si collocano la Convenzione sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite e l’ambizioso piano europeo annunciato a dicembre 2019, il cosiddetto Green Deal europeo.

I comportamenti dei singoli sono altrettanto importanti per ridurre l’impatto del nostro stile di vita sull’ambiente e contribuire a preservare il nostro pianeta per le future generazioni. Il cambiamento dunque è nelle mani di ognuno di noi. E passa anche dalle scelte d’investimento.

Federico Fagiani, financial advisor di Fineco Bank, ha organizzato per mercoledì 10 giugno alle 18 un webinar in cui parlerà del cambiamento climatico, dei rischi e delle sfide che pone allo sviluppo economico e finanziario nei prossimi decenni e delle soluzioni d’investimento sostenibili. L’obiettivo è fornire una panoramica e dei criteri di orientamento generali, non indicazioni e consigli su specifici investimenti, non avendo l’incontro alcuna finalità commerciale.

Al seguente link è possibile effettuare la registrazione che permetterà poi di partecipare all’evento mercoledì 10 giugno.