“Cara scuola ti scrivo”: i messaggi dei bimbi dell’asilo

Da tanti mesi le scuole sono chiuse, tutti gli insegnanti si sono adoperati per la Didattica a distanza. Anche nelle scuole dell’infanzia si sono trovati modi nuovi e creativi per stare vicini ai piccoli alunni. Videochiamate, storie e filastrocche raccontate dalle maestre, fiabe della buona notte in diretta, tutorial per lavoretti. Ma la scuola manca a tutti, soprattutto ai più piccoli.





Le maestre della scuola dell’infanzia statale Secondo Mona di Somma Lombardo per salutare a fine anno scolastico i bambini hanno proposto l’iniziativa:” Cara scuola ti scrivo”.

Nell’unico giorno in cui è stato permesso loro di entrare nei locali scolastici (due settimane fa per raccogliere gli oggetti personali dei piccoli e restituirli alle famiglie), hanno scattato velocemente delle foto della scuola, così come è stata lasciata improvvisamente un venerdì di fine febbraio. Hanno realizzato un video (in apertura) e all’esterno, verso la piazza Santo Stefano (quartiere Mezzana), è apparso uno striscione: “Ci riabbracceremo presto”.

Sulla cancellata 94 cartellini colorati con i nomi di ogni bambino e altri cartoncini con i nomi di tutte le maestre e delle collaboratrici scolastiche. Ciascuno è invitato a scrivere un messaggio alla scuola corredato da un disegno: “Un pensiero per la scuola che ci aspetta – spiegano le educatrici – Speriamo a settembre di poterli leggere tutti insieme e di riabbracciarci, come augura lo striscione”.