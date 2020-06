Caritas di Morazzone, cibo e sostegno alle famiglie

Un gruppo ampio e molto attivo che coinvolge l’intera unità pastorale: i volontari della Caritas di Gazzada, Schianno, Lozza e Morazzone lavorano in sinergia per aiutare le famiglie in difficoltà. E in questo lungo periodo di emergenza il lavoro è stato davvero tanto.

«Non siamo stati molto impegnati sul fronte della raccolta alimentare – spiega Giovanni De Rosa, uno dei responsabili della Caritas di Morazzone che vede attivi circa sei volontari– Qui in paese l’amministrazione ha fatto una scelta un po’ diversa rispetto ad altri: per la raccolta e la distribuzione del cibo si è appoggiata ad una Onlus varesina; questo ha consentito al Comune di risparmiare e accantonare una parte della cifra ricevuta dallo Stato nella fase dell’emergenza. Ci auguriamo che venga utilizzato per aiutare a pagare affitti e bollette».

Sì perché è questo l’aspetto più delicato, oggi: «Le famiglie che si appoggiano alla Caritas – spiega ancora De Rosa – sono circa una ventina mentre quelle individuate dal Comune sono circa 30. Quando è scattato il lockdown noi ci siamo attivati subito ed abbiamo fornito il nostro elenco all’amministrazione che ha provveduto a far recapitare la spesa. Se c’è un limite di questa soluzione, che forse avremmo dovuto affrontare diversamente, è la mancanza nei sacchetti di alimenti “freschi” e non solo “secchi”: insomma, un po’ di carne, un po’ di frutta e verdura avrebbero dovuto averla tutti. Ma a parte questo il problema più grosso è stato aiutare chi improvvisamente si è trovato senza reddito: è il caso di una donna con quattro figli rimasta sola perché il marito è stato sorpreso dalla chiusura delle frontiere mentre era in Marocco. Il capofamiglia era l’unico a percepire un reddito e non è ancora potuto rientrare».

Per fortuna i casi limite come questi non sono molti a Morazzone ma la crisi è tutt’altro che risolta: «Ora resta il problema di pagare le bollette o gli affitti – spiega ancora De Rosa -Il nostro supporto è anche quello di aiutare le famiglie a espletare le pratiche burocratiche: sbrigare la documentazione per chiedere il reddito di cittadinanza o per chiedere i contributi messi a disposizione dallo Stato. Questo è il lavoro che la Caritasi di Morazzone svolge abitualmente, in questi mesi è solo aumentato».

In questo periodo di grossa difficoltà la comunità si è trovata compatta e generosa: «Don Stefano, il responsabile dell’unità pastorale ha chiesto aiuto a tutti i cittadini di Gazzada Schianno, Lozza e Morazzone e la risposta è stata eccezionale». Un grosso contributo lo ha dato il carrello solidale del supermercato Tigros del paese: «Abbiamo distribuito la spesa contenuta in 12 carrelli stracolmi, davvero un importante aiuto in più per 3 o 4 famiglie del paese ».

La Caritas di Morazzone si trova in via Mazzuchelli 15 dove hanno sede le Acli: lì è possibile, su appuntamento, andare a ritirare generi di prima necessità, cibo ma non abiti, mentre nella sede di Gazzada è possibile prendere appuntamento allo sportello di ascolto che è aperto ogni sabato mattina.