Cazzago Brabbia, e luce fu sul parco delle Rimembranze

Sono i gradoni la principale fonte di illuminazione del nuovo parco delle Rimembranze. Inaugurato ieri sera, martedì 23 giugno al termine del consiglio comunale, ha visto la partecipazione di tanti cittadini riuniti in una delle prime sere d’estate.

Il Parco Rimembranze è stato risistemato grazie ai fondi ottenuti con un finanziamento regionale: è stata realizzata una nuova pavimentazione salvaguardando le piante, che sono lì a testimoniare il passato, ogni albero di tiglio, infatti, porta il nome di uno dei caduti di Cazzago Brabbia.

Molte le famiglie che si sono raccolte nella piccola piazza per un brindisi d’inaugurazione: “Questo posto è già frequentato da molti giovani – ha detto il sindaco Magni – È nato per questo: per offrire uno spazio di ritrovo raccolto ed accogliente”