Cinema, teatri e sagre: cosa riparte dal 15 giugno

L’Ordinanza 566 firmata questa sera dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana conferma che da lunedì 15 giugno riaprono i centri estivi per bambini e adolescenti da 0-17 anni, i cinema, i teatri, le sale giochi e anche le sagre locali.

Nella nuova ordinanza, valida fino al 30 giugno, viene ribadito che su tutto il territorio regionale resta l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto.

Confermato fino al 30 giugno l’obbligo della misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti.

Da lunedì 15 giugno sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive senza pubblico, a eccezione delle discipline che prevedono un contatto fisico, che dovranno attendere fino al 25 giugno.

Le riaperture di centri estivi, cinema e teatri, sale giochi sono soggette a quanto indicato dalle linee guida allegate all’ordinanza (QUI) che illustrano dettagliatamente modalità e regole che caratterizzano le singole aperture.

Restano per ora chiuse le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.