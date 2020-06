Coronavirus: nasce “Varese aiuta”, un fondo per sostenere chi è in difficoltà

La crisi sanitaria ha fatto emergere nuove fragilità sociali, nuove povertà e bisogni a cui si devono dare risposte immediate e adeguate. Per questo il Comune di Varese ha lanciato “Varese aiuta”, un progetto che consiste in un fondo di mutuo soccorso che consentirà all’amministrazione di allargare la platea di sostegni che vengono dati a chi, a causa della pandemia, è entrato in una fase di crisi economica e sociale.

Per donare:

IBAN IT65 R 05696 10801 000095004X02

Conto intestato a: Comune di Varese conto di Mutuo Soccorso e Solidale del Comune di Varese

«In questi mesi di emergenza il Comune è già intervenuto con misure di sostegno alle famiglie e alle attività economiche, nonostante i pesanti effetti negativi sulle entrate comunali – spiega il sindaco Davide Galimberti – ma i mesi a venire saranno ancora più difficili. Quello che ci lascia il coronavirus è l’esigenza di moltiplicare la nostra capacità di aiuto verso le persone più fragili. La profonda crisi sanitaria sta producendo pesanti conseguenze sul reddito delle famiglie e avremo il compito di stare ancora più vicini ad ogni forma di disagio con modalità anche nuove, oltre al sostegno alle imprese ed al lavoro».

In sostanza il Comune ha aperto un conto corrente attraverso il quale i cittadini, privati, imprese, fondazioni e associazioni potranno contribuire al sostegno di chi è più in difficoltà, unendo le forze al grande lavoro che ogni giorno i servizi sociali di Palazzo Estense già portano avanti. «Le esigenze sociali a cui stiamo andando incontro sono diverse da quelle a cui abbiamo assistito fino ad oggi – afferma l’assessore Roberto Molinari – Per questo anche il nostro modo di essere vicini alle famiglie e ai cittadini dovrà trovare nuove formule per non lasciare indietro nessuno. A partire dalle persone che a causa delle pandemia hanno visto peggiorare la propria condizione economica. Ogni anno i nostri servizi sociali sostengono la parte più fragile della popolazione di Varese e continueremo a farlo con ancora più forza anche in futuro. A queste situazioni però si stanno aggiungendo anche nuove realtà e la capacità di una buona amministrazione deve essere quella di trovare risposte nuove ad esigenze nuove. Per questo lo spirito solidale di una città come Varese può davvero fare la differenza e tutti uniti saremo in grado di superare uno dei periodi più difficili della nostra storia moderna».