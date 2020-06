Cresce l’avventura del “Binomio suonato” e debutta in radio

A meno di un mese dal suo lancio sul web il “Binomio suonato” di Giuditta Campello (scrittrice per l’infanzia) e di Claudio Cornelli (chitarrista) debutta in radio con quattro appuntamenti speciali a settimana su Radio Village Network.

Il format è lo stesso: i due artisti proporranno ai bambini delle storie inedite ispirate a una coppia di parole di diversi ambiti semantici (come suggerisce il Binomio fantastico di Gianni Rodari) nate dalla fantasia dell’autrice e accompagnate dalla colonna sonora creata ad hoc dal musicista. Per finire la lettura di una storia di una filastrocca di Rodari e l’invito ai bambini a partecipare all’iniziativa con disegni, storie, foto, lavoretti o commenti.

Le storie del Binomio suonato debuttano nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 giugno alle ore 15 e, oltre ad avere uno spazio dedicato sul sito della radio per poter essere ascoltate e riascoltate in ogni momento, per un mese saranno trasmesse regolarmente secondo il seguente palinsesto:

– il martedì alle ore 15

– il giovedì alle ore 20.30

– il sabato alle ore 20.15

– la domenica alle ore 9

Parallelamente proseguiranno gli appuntamenti video con il “Binomio suonato”, ogni mercoledì pomeriggio alle ore 15 sul canale youtube dedicato.

I video saranno condivisi anche sul gruppo fb Varesenews bambini.

Per maggiori informazioni consultare la pagina fb delle Storie Suonate.