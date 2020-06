Cuveglio, “il rimpasto solo dopo il ‘caso’ quote rosa”

Il rimpasto di giunta a Cuveglio per assicurare il rispetto delle quote rosa tiene banco in paese dopo l’articolo pubblicato martedì da Varesenews nel quale venivano illustrate dall’amministrazione le scelte, e i passaggi che hanno portato agli avvicendamenti narrati.

Sul punto intende tornare la consigliera comunale ed ex assessore Raffaella Mattana (ora in Consiglio come indipendente), con un intervento pubblico che proponiamo integralmente.

«Ho letto le dichiarazioni del sindaco di Cuveglio in merito al ripristino delle norme di legge relativamente alla nomina degli assessori nella giunta comunale, norme che erano state violate per ben due volte nella composizione dell’organo esecutivo, non avendo rispettato, nelle nomine, la rappresentanza di genere come previsto e prescritto dalla legge che ne regola la composizione», scrive Mattana.

«Sono rimasta stupita da queste esternazioni che fanno apparire tutto tranquillo e programmato l’avvicendamento dei componenti la Giunta ancora prima della mia lettera indirizzata al sindaco ed al prefetto e ripresa dalla stampa finalizzata ad impegnare il sindaco a produrre tutti gli atti amministrativi necessari a ripristinare il rispetto della legge nella formulazione della giunta. Infatti se fosse stata questa la situazione non sarebbe stato necessario, come mi risulta, fare presente alla candidata che si era proposta a tale carica, l’inopportunità della richiesta in quanto giovane e sprovvista della necessaria esperienza amministrativa. A parte lo stupore nel leggere la notizia dovuto alla non trasparenza nella rappresentazione dei fatti, sono contenta che la mia azione tesa al ripristino della legge rafforzata dal coinvolgimento della prefettura nella mia richiesta, abbia dato i frutti sperati e cioè il rispetto della legge ed il coinvolgimento di una giovane donna nell’organo esecutivo del comune di Cuveglio!»