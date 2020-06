Il Comune rispetti le quote rosa

Egregio direttore,

le invio la lettera che avevo scritto per inviarla al sindaco di Cuveglio.

La lettera è scaturita dalla necessità di rispettare la legge anche nel comune di Cuveglio. Questa lettera voleva richiamare il sindaco e vincolarlo al rispetto delle norme che presiedono alla costituzione delle giunte comunali.

Alcuni consiglieri di maggioranza condividevano questa richiesta ed infatti alcune firme erano state apposte al documento, poi, all’ultimo momento c’è stato un ripensamento per motivi a me sconosciuti.

La mancata sottoscrizione di questa lettera ritengo sia un atto che non brilla per lungimiranza e non rende giustizia al notevole lavoro che le donne svolgono nelle amministrazioni.

Ie istituzioni dovrebbero essere le prime a rispettare le leggi dando doverosa dignità al genere femminile.

Mi spiace moltissimo dover rivolgermi alla stampa per vedere soddisfatto un diritto garantito dalla legge e che misura il grado di civiltà di una società.

Le invio la lettera che voleva sottoporre al sindaco per impegnarlo al rispetto della legge e nel contempo la ringrazio per l’ospitalità che vorrà concedermi nel suo giornale on line e la saluto con cordialità

Raffaella Mattana

Consigliere comunale ed ex assessore del comune di Cuveglio.