Una donazione per aiutare le scuole dell’infanzia di Porto Valtravaglia

Una donazione da privati che verrà devoluta alle tre scuole dell’infanzia del territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale pubblicano un ringraziamento all’associazione tedesca proprietari del Parco Hermitage per la donazione di 5.000 euro devoluta, in accordo con l’amministrazione – alle tre scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio.

“La Scuola dell’Infanzia Vincenzina Lischetti in località Muceno, l’Asilo Infantile Domenico Boldrini in località Musadino e la Scuola dell’Infanzia Bernardo e Piero Lucchini in località Porto Centro stanno infatti risentendo in maniera particolare delle conseguenza della pandemia da CoViD-19, date anche le perduranti e forti incertezze legate ai tempi e alle modalità di riapertura dei servizi per l’infanzia”, spiega il primo cittadino, e continua: “Un ringraziamento va anche all’Avv. Fabio Mazzoni, che si è fatto tramite e portavoce nella vicenda e grazie al quale il tutto si è concretizzato in tempi brevissimi”.