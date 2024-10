In fiamme la cucina di una casa a Porto Valtravaglia

Verso le ore 22 di venerdì 25 ottobre i vigili del fuoco dei distaccamenti di Luino e Laveno Mombello sono intervenuti con due autopompe e un fuoristrada a Porto Valtravaglia in via per Muceno per una richiesta di soccorso a proposito di un incendio all’interno di un’abitazione.

Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state circoscritte al locale cucina dove era presente una bombola di GPL che ha reso le operazioni di spegnimento più pericolose. Sono ancora in fase di accertamento da parte degli stessi vigili del fuoco le cause dell’incendio.

Fortunatamente non si segnalano feriti.