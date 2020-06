Fiamme in un appartamento a Gallarate

Incendio in un appartamento a Gallarate: intorno alle 12.50 i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate sono stati chiamati in via Vespucci.

(foto d’archivio)

Le fiamme si sono sviluppate in una abitazione nel palazzo di fronte alle Poste di via Mameli, tra la zona “oltreferrovia” e Cedrate.

L’incendio è avvenuto al piano rialzato, per fortuna le fiamme hanno intaccato un materasso e un mobiletto. A parte il gran fumo non ci sono stati danni diffusi né rischio per le persone.