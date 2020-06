Giovani per Besozzo, alla scoperta del paese di ieri e di oggi

Hanno utilizzato il tempo del lockdown per scoprire curiosità e vecchie fotografie del loro paese. I Giovani perBesozzo (foto sopra), una quindicina tra ragazzi e ragazze, hanno usato i pomeriggi di isolamento per realizzare un nuovo progetto dedicato a scoprire curiosità e aneddoti del loro paese.

A raccontare il progetto è Jeremy Moeys, 24 anni: «L’idea è nata quando abbiamo visto il libro “Besozzo tra ‘800 e ‘900” di Maryse Ribolzi. Abbiamo trovato diverse immagini del paese a quell’epoca e abbiamo deciso di recuperarne altre. Abbiamo quindi deciso di realizzare dei fotomontaggi per far vedere come era il paese prima e come è oggi». Il progetto ha presto il nome di “Besozzo Land of Tourism” e i ragazzi vorrebbero presentarlo appena possibile in una mostra al pubblico.

Al momento non ci sono date, causa covid19, ma presto sarà possibile vedere i loro fotomontaggi. Una nuova iniziativa di questo gruppo di ventenni che ha voglia di far conoscere e riscoprire tutte le bellezze del luogo in cui abitano. «Ci piacerebbe poter organizzare anche visite in luoghi non accessibili, come il castello ad esempio, chiedendo il permesso ai proprietari ovviamente».