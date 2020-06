In giro per l’Italia: il viaggio virtuale del Vespa club 3 laghi

È la mattina di lunedì 11 maggio quando una flotta di quattordici equipaggi del “Vespa club 3 laghi” parte da Travedona Monate e inizia il suo viaggio, l’obiettivo? Attraversare tutta Italia, ogni equipaggio lungo un tragitto diverso, e condividere l’intera avventura attraverso Whatsapp. Un viaggio lungo e affascinante ma completamente virtuale dall’inizio alla fine.

Tutti da casa propria, i soci del Vespa club di Travedona hanno deciso di affrontare così la quarantena e la chiusura delle regioni. Tutti i giorni, per tre settimane, ogni equipaggio ha condiviso nel gruppo di Whatsapp foto, racconti e aggiornamenti sul suo viaggio con tutti gli altri partecipanti. Ovviamente non sono mancate le foto dei piatti gustati nei ristoranti tipici, oppure degli hotel dove ci si è fermati per riposare le membra stanche per aver percorso tutti quei chilometri.

Un’iniziativa curiosa e simpatica, che ha permesso ai motociclisti di Travedona di rivivere ancora una volta le emozioni di un viaggio, scoprire località sconosciute e sentirsi (nonostante la lontananza) parte di un gruppo.

Il “Virtualtour” ha avuto però anche un risvolto sociale. Il Vespa club ha infatti donato i fondi raccolti con questa iniziativa alla Fondazione onlus Giacomo Ascoli Fuck the cancer Erika Gibellini. Soldi che finanzieranno la realizzazione di camere di degenza protette per i piccoli pazienti onco-ematologici dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Ecco il racconto completo del “Virtualtour” di Laura:

Lunedì 11 maggio, il tempo non è così bello, fortunatamente le foto con le nostre Vespe e la fascia le abbiamo fatte ieri quando ancora il sole era caldo e i suoi raggi colpivano i nostri mezzi tanto da farli sembrare delle scintillanti armature, del resto per il tour che le aspetta devono essere forti e sorreggerci per tanti km.

Ore 8 il ritrovo è alla Bottega del Cacao, siamo tutti ben coperti ed equipaggiati per le varie previsioni meteo che troveremo durante il nostro tragitto. Intanto la pioggia non molla!!! Come al solito il Presidente è in ritardo e scrive un messaggio con qualche imprecazione colorita sul gruppo Whatsapp nato apposta per l’occasione. Metella per la felicità di Moreno sta usando il suo 125 primavera, devo dire che fa un certo effetto non vederla seduta da zavorrina.

Ebbene ci siamo tutti un rapido giro di saluti e poi ognuno di noi prenderà la propria destinazione. Sì, perché non sarà il solito giro con le Vespe, ogni equipaggio ha il SUO tour, ci saranno solo 3 tappe dove ci ritroveremo tutti insieme; domenica 17 maggio a Firenze, domenica 24 maggio a Roma e come ultima tappa domenica 31 maggio a L’Apetit alla Schiranna per un aperitivo.

Durante il passare dei giorni e dei vari itinerari sul gruppo di Whatsapp è un continuo postare foto del proprio giro con i vari piatti che si sono gustati, gli aperitivi, le Piazze, i Musei, le Cattedrali, chi invece ha preferito una spiaggia, foto dei vari B&B o Hotel di dove si trascorrerà la notte. Non mancano le battute scherzose che leggendole ci fanno sorridere, come chi, si è lasciata coccolare dentro una vasca idromassaggio per poter riposare le membra e rilassarsi un pochino. Domani c’è la tappa di Firenze, l’occasione che tutti aspettiamo per poterci ritrovare.

E’ domenica mattina ritrovo a Piazzale Michelangelo dove si gode di una vista magnifica, da qui possiamo vedere l’Arno e Ponte Vecchio e abbiamo Firenze ai nostri piedi, non per niente viene chiamato il balcone panoramico. C’è qualcuno che grida ragazziii foto di gruppooo … possibile che riesca ad arrivare in ritardo anche in un virtualtour? Sì, il Presidente sì!!! Decidiamo così di desistere dalla foto e di inoltrarci in cerca di una pasticceria dove poter assaporare qualche specialità tipica in attesa di Moreno, qualcuno sostiene che voglia fare un’entrata con il botto.

La giornata passa velocemente tra pranzo e battute e un giretto per Firenze. Ci si organizza per la sera anche se non tutti alloggeranno nello stesso B&B prenotato da Metella perché riprenderanno il tour. E’ iniziata la seconda settimana di giro e senti senti qualcuno ha dimenticato la sua zavorrina…ahi ahi ahi speriamo se ne accorga velocemente. Per qualcuno di noi è un tour anche di ricordi e di luoghi già visitati come ad esempio una ex caserma con tanto di foto in divisa. Qualcun altro invece non ho ben capito se sperava di incontrare la donzelletta oppure la sorella donzellona.

Le foto dei vari luoghi si rincorrono c’è chi si ferma per un po’di relax alle terme, c’è chi ha sconfinato prendendo un traghetto, c’è chi fa riposare il suo mezzo, c’è chi ha vinto all’ippodromo e decide di offrire la cena quando ci ritroveremo a Roma, c’è chi riesce a passare una notte sotto le stelle, chi è arrivato al centro d’Italia, chi si è ritrovato in Spagna, chi ha preso il freccia rossa, chi si è “incontrato” sullo stesso tragitto, chi parte sempre presto, chi ha parcheggiato la Vespa per un giro in bicicletta.

E’ arrivato anche il secondo ritrovo, Roma Altare della Patria, caspita quale onore riceviamo la benedizione direttamente dal Papa.

Strano ma vero questa volta Moreno è puntuale e non solo, pubblica una foto davvero molto bella e suggestiva; CI SIAMO TUTTI !!! Metella si è subito prodigata per prenotare il ristorante della sera dove il nostro socio Ercole pagherà la cena. Non può mancare la tappa al Colosseo e chi dedica una canzone a tutto il gruppo. I giorni passano velocemente e le foto di tutti i nostri luoghi non mancano mai si avvicina il giorno del rientro e dell’aperitivo. Domenica 31 maggio il ritrovo non è più virtuale…lontani ma vicini.

Devo dire che ero molto titubante su questo virtualtour pensavo fosse un continuo postare foto e invece mi sono dovuta ricredere non solo perché ho “visto” posti di cui non conoscevo l’esistenza ma perché i messaggi di chi ha partecipato li ho vissuti e li ho sentiti come se realmente fossimo insieme immaginandomi le vostre espressioni. Vero, è stato tutto virtuale ma abbiamo condiviso sempre un pochino di noi.

Come ha detto il nostro socio Tino: “mi sono iscritto al Vespa Club Tre Laghi e

vorrei continuare ad iscrivermi”. La cifra che è stata raccolta con questo Virtualtour abbiamo deciso di donarla alla Fondazione Onlus Giacomo Ascoli Fuck the cancer Erika Gibellini

finalizzata alla realizzazione di camere di degenza protette per pazienti onco-ematologici pediatrici ricoverati presso l’ospedale del Ponte di Varese.