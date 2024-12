Il sindaco di Travedona Angelo Fiombo eletto presidente della Cer dei Laghi

Con la formazione del primo consiglio direttivo, che sarà guidato dal sindaco di Travedona Angelo Fiombo, la Comunità Energetica Rinnovabile dei Laghi continua il suo percorso di crescita.

A pochi mesi dalla sua costituzione, avvenuta a fine luglio, la CER dei Laghi ha già accolto tra i propri soci diversi Comuni, tra cui Travedona-Monate, Angera, Ranco, Taino e Cadrezzate con Osmate, mentre Brebbia e Comabbio sono in procinto di unirsi. Un importante passo avanti è stato appunto compiuto nella sera di venerdì 6 dicembre, con l’elezione del consiglio direttivo durante un’assemblea che ha riunito i primi 54 soci nel municipio di Travedona-Monate.

Ad affiancare Fiombo saranno Renato Aldeni (consigliere comunale a Travedona) nel ruolo di vicepresidente e da Luca Baranzini (Ranco) come tesoriere. Completano il consiglio Alessandro Annunziato (Taino), Milo Manica (vicesindaco di Angera), Marco Bini e Marco Leonardi. A supporto delle decisioni strategiche e operative, è stato istituito un Comitato Tecnico-Scientifico (cts), composto da esperti del settore energetico e ambientale. Tra i membri figurano Maurizio Barbiere, Salvatore Cavallo, Fulvio Fagiani, Giacomo Grassi e Roberto Gregori. Anche il presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo faranno parte di diritto del cts, rafforzando così il coordinamento tra gli organi.

«Un ringraziamento speciale all’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (Anpci) che ha seguito la costituzione e sta affiancando il consiglio direttivo nella gestione amministrativa delle pratiche» dichiara il direttivo della Cer dopo l’assemblea di dicembre, che fa sapere che, a detta di Anpci, che segue 88 Cer costituite e 190 in fase di avvio, la Cer dei Laghi risulta una delle comunità energetiche più avanzate in termini di organizzazione e partecipazione. «Questo ci rende orgogliosi e ripaga il grande lavoro che abbiamo iniziato in questi mesi».

Negli ultimi due mesi, l’associazione ha inoltre organizzato sette incontri pubblici nei comuni dell’area, suscitando l’interesse di molti cittadini e imprese del territorio. L’obiettivo: promuovere una maggiore consapevolezza sui vantaggi delle comunità energetiche e incentivare nuove adesioni.