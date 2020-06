Guasto all’alba sulla Saronno-Seregno

Un guasto attorno alle 6 del matino di oggi, 12 giugno ha causato problemi sulla linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate.

Per seguire la situazione in tempo reale sulle altre linee è possibile consultare questo link.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24106 (MILANO S.CRISTOFORO 06:30 – SARONNO 07:54) non è ancora partito dalla stazione di MILANO S.CRISTOFORO per un guasto di cui il personale di bordo sta valutando l’entità, in coordinamento con la Sala Operativa.

MALPENSA-MILANO CENTRALE

Il treno 318 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:20 – MILANO CADORNA 08:03) partirà con 15 minuti di ritardo per attesa del convoglio in arrivo da MILANO CADORNA.

BELLINZONA-CHIASSO-COMO-MILANO CENTRALE

Aggiornamento: un guasto all’infrastruttura nei pressi di CAMNAGO-LENTATE ha rallentato la corsa del treno 25018 (MILANO P. GARIBALDI 06:09 – COMO S.GIOVANNI 07:11), che sta viaggiando con 20 minuti di ritardo.E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.