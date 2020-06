Il Lago Antrona, un’oasi di verde tra boschi e cascate

(Lago Antrona, Ph: Lalla Treking) Dopo l’itinerario verso il Lago delle Streghe all’Alpe Devero, ecco un’altra proposta per una gita in giornata, in montagna, adatta anche alle famiglie con bambini.

Il Lago Antrona, situato nell’omonima valle, nella provincia del Vco, è uno dei luoghi più interessanti e rigeneranti delle valli ossolane. A circa un’ora e mezza di distanza da Varese e due ore da Milano, si può raggiungere facilmente in auto (autostrada E62 e ss33 fino a Villadossola e successivamente indicazioni verso Antrona Schieranco).

La macchina si può lasciare nel parcheggio poco distante. Per il giro del lago ci si incammina lungo un sentiero immerso nel verde, tra boschi e cascate. Il percorso ad anello dura circa 45-60 minuti e non presenta particolari difficoltà. In alcuni tratti si attraversano delle passerelle nelle vicinanze della cascata, in un punto particolarmente suggestivo.

La gita al Lago Antrona è indicata anche per i piccoli camminatori. Nelle vicinanze sono presenti anche alcuni punti ristoro e diverse aree picnic. Questa località rientra tra le aree protette all’interno del Parco naturale dell’Alta Valle Antrona.

La gita al Lago Antrona è perfetta in primavera ed estate ma anche in autunno. È infatti una delle mete più gettonate dagli appassionati di foliage, con le chiome dei larici che si tingono di giallo e riflessi dorati.