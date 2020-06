Investito da un treno alla stazione di Sesto Calende, soccorsi in azione

Una persona è stata ferita a causa di un incidente ferroviario avvenuto alla stazione di Sesto Calende, intorno alle 8,30 di questa mattina, giovedì 25 giugno. Secondo le prime notizie, il ferito sarebbe stato colpito da un treno merci: sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso oltre a un’ambulanza. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. (foto da Wikipedia)

Si segnalano le prime ripercussioni sul traffico ferroviario in particolare per un convoglio che percorre la linea Milano-Domodossola, che è stato fermato in stazione.

(Articolo aggiornato alle 8,46)