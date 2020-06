La Fulgor Run si trasforma in staffetta per disputare l’edizione 2020

L’epidemia di coronavirus non permetterà la disputa della gran parte delle manifestazioni sportive per questo 2020, ma alcuni organizzatori si sono ingegnati per portare avanti i propri eventi grazie a formule nuove e originali. Una situazione che vale anche per il podismo locale: dopo la soluzione trovata per la “Corri con Samia”, ora tocca alla “Fulgor Run” di Cairate riproporsi con una veste mai vista prima.

La gara cairatese, caratterizzata dalla partenza sul ponte che attraversa la Valle Olona (come avviene per la Maratona di New York), nel 2020 non sarà effettuata con il consueto serpentone composto da 1.500 podisti impegnati sul percorso, ma è stata ugualmente confermata in calendario per sabato 13 giugno.

I partecipanti saranno soltanto 25 (circa), saranno invitati direttamente dagli organizzatori (quindi non è possibile iscriversi), verranno muniti di regolare mascherina griffata “Fulgor Run” e daranno vita a una vera e propria staffetta, alternandosi sul tracciato. Il via sarà dato dal ponte alle ore 18,30 in punto; l’intera manifestazione però sarà seguita e trasmessa online attraverso una diretta sulla pagina Facebook ufficiale della gara (vi potete collegare cliccando QUI).

La corsa, tra l’altro, avrà una finalità benefica: è stata infatti creata una raccolta di denaro il cui ricavato sarà destinato a persone del territorio. Il beneficiario sarà infatti il Fondo di Solidarietà per Cairate, iniziativa promossa dalla Parrocchia locale a sostegno di tutti i concittadini e di tutte le famiglie di Cairate, Bolladello e Peveranza che si trovano e si troveranno in difficoltà a causa del Covid-19. Chi vuole effettuare la donazione ha a disposizione fino a domenica 21 giugno una pagina apposita su GoFundMe, portale specializzato in questo genere di raccolte.