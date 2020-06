La solidarietà di Mesoraca per la comunità di Lavena Ponte Tresa colpita dall’alluvione

Ai tanti messaggi di vicinanza e solidarietà per la comunità di LavenaPonte Tresa e dei comuni del Varesotto alle prese con i danni dovuti al maltempo di domenica scorsa, si è unito ieri quello del sindaco di Mesoraca Annibale Parise (nella foto insieme a Massimo Mastromarino) a nome di tutta la cittadinanza.

Il comune in provincia di Crotone è da più di 20 anni anni è gemellato con Lavena Ponte Tresa, dove abitano tanti cittadini calabresi, molti dei quali provenienti proprio da Mesoraca.

“L’amministrazione Comunale di Mesoraca – si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del comune calabrese – esprime solidarietà alle popolazioni del nord Italia, ed in particolare alla popolazione del Comune di Lavena Ponte Tresa e dei paesi limitrofi, colpite dagli eventi alluvionali degli ultimi giorni.

Il Sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha già espresso la propria vicinanza al Sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, dimostrandogli apprezzamento per lo sforzo organizzativo messo in campo, in maniera tempestiva ed efficace, che ha fatto in modo di poter diminuire, ed alleviare, i danni provocati da questa immane catastrofe”.