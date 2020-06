La Ternatese riparte e prepara una stagione piena di novità

Il Coronavirus da un momento all’altro ha costretto i bambini e i ragazzi della asd Ternatese a interrompere gli allenamenti del loro sport preferito: il calcio. L’associazione sportiva, però, non si è fermata ed è pronta a ripartire con tanti nuovi progetti per la nuova stagione.

«Fare sport coi bambini – racconta Donato Lacerenza, presidente della asd Ternatese – non è certo un’attività che si può fare facilmente online. Grazie però al nostro direttore sportivo e a tutti i nostri mister abbiamo comunque provato a seguire i nostri ragazzi attraverso i social e la tecnologia per ricordare loro che anche in questi momenti difficili fanno sempre parte di una squadra. Con lo staff e il direttivo abbiamo anche pianificato la prossima stagione, che sarà ancora più ricca di novità e di inziative».

Tra le idee per il nuovo anno ci sarà prima di tutto la collaborazione con le altre società sportive del paese. L’obiettivo della Ternatese è permettere ai suoi ragazzi di approfondire alcune impostazioni proprie di altri sport (come magari il basket o la pallavolo), ma che possono rivelarsi utili anche per il calcio. «Questo – spiega Simone Giacomini, direttore sportivo della Ternatese – varrà anche per gli atleti delle altre società sportive. Il progetto infatti vuole diventare qualcosa di utile sotto l’aspetto tecnico e pratico per tutti».

Altre iniziative saranno: individuare dei principi di gioco comuni su cui tutte le squadre giovanili dovranno lavorare, filmare (se i genitori ne daranno il permesso) e rivedere alcune partite per osservare meglio e correggere gli errori, introdurre il “dance workout” – l’uso della musica negli allenamenti e prima delle partite -, e organizzare dei tornei interni con squadre miste. «Questo punto in particolare – commenta Giacomini -, aiuterà i ragazzi più grandi a responsabilizzarsi, ma allo stesso tempo favorirà la socializzazione e lo spirito di appartenenza alla squadra».

Oltre a tutto questo, per l’anno prossimo la Ternatese ha confermato lo svolgimento dei suoi tre tornei di alto livello: vale a dire la Summer cup (che vede sfidarsi i “pulcini” delle migliori squadre professionistiche italiane), la Football cup e il Memorial Luciano Monciardini, entrambi trofei internazionali.

Lo sport però non si pratica solo sul campo, ed è per questo motivo che la Ternatese organizzerà a partire da settembre una lunga serie di appuntamenti dedicati alla salute, alla comunicazione, ai rischi dell’abuso di alcol e droga. I relatori saranno esperti, nutrizionisti, psicologi e allenatori professionisti. Il primo ospite già confermato è Daniele Tacchini, allenatore professionista Uefa A e in passato coordinatore tecnico delle scuole Calcio Parma a.c.